ارتفاع حصيلة اصابات كورونا في العراق الى 145 حالة والوفيات 10

2020/03/16 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في العراق.وقال البيان الذي اطلعت “يس عراق”، عليه، “أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٤٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة”.وإدناه الجدول المرفق مع البيان بالتفصيل: – النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٦ موزعة كالتالي:- – حالتين في […]

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