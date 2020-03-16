قصة البيانات – الجزء الاول

2020/03/16 | 21:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تحتاج فيه المزيد من النساء العراقيات الى الحصول على دخل، امرأة واحدة فقط من بين كل عشرة عراقيات تحصل على عمل فعلا! هل مللت من الشطرنج؟ اليك هذه اللعبة…هذه اللعبة اسمها: كيف ندفع سليمة محمد داخل الدائرة الخضراء؟ لنفترض ان هناك دائرة كبيرة تضم كل النساء العراقيات، هذه الدائرة تضم دائرة اصغر …

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