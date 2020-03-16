2020/03/16 | 21:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..باشر عادل الدخيلي ، الاثنين ، مهام عمله رسميا محافظا لذي قار بعد رفض مجلس الوزراء استقالته التي تقدم بها في 28 تشرين الثاني الماضي .وقال بيان اورده مكتب الدخيلي الاعلامي تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، رفض استقالة الدخيلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدخيلي يعود الى منصبه محافظا لذي قار بعد رفض استقالته) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدخيلي يعود الى منصبه محافظا لذي قار بعد رفض استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).