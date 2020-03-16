القانون النيابية تطالب بإصدار قرار بإعفاء الذين استلموا سلف وقروض من الأقساط الشهري لهذه العام

2020/03/16 | 21:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء بإعفاء الموظفين والمهنيين والفلاحين الذين استلموا سلف او قروض من الاقساط الشهرية والأرباح لهذا العام وذالك بسبب للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.

وطالبت الكتلة في بيان تلقته "الغد برس"، الجهات الرقابية المتمثلة بوزارتي التجارة والداخلية بمراقبة "الاسعار في الأسواق ووقوفها مع أبناء شعبنا في هذه الظروف الاستثنائية"، داعية الجميع الى "التحلي بالصفات الإنسانية وعدم رفع الاسعار".





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