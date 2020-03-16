2020/03/16 | 21:36 - المصدر: الغد برس

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الصحة تصدر الموقف الوبائي لهذا اليوم : تسجيل 6 اصابات جديدة وحالة

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الصحة تصدر الموقف الوبائي لهذا اليوم : تسجيل 6 اصابات جديدة وحالة وفاة واحدة

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