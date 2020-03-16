الصحة العراقية تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا

2020/03/16 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١٤٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٦ موزعة كالتالي:- حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب، حالة واحدة في الديوانية، حالتين في النجف، حالة وفاة واحدة".

وأشار إلى أن "مجموع الإصابات وصل إلى ١٣٣ ( بإضافة اقليم كوردستان)، ومجموع حالات الشفاء: ٣٢ ، ومجموع الوفيات: ١٠".

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