الصحة العراقية تعلن 6 إصابات جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت ١٤٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".
وأضافت أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ٦ موزعة كالتالي:- حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب، حالة واحدة في الديوانية، حالتين في النجف، حالة وفاة واحدة".
وأشار إلى أن "مجموع الإصابات وصل إلى ١٣٣ ( بإضافة اقليم كوردستان)، ومجموع حالات الشفاء: ٣٢ ، ومجموع الوفيات: ١٠".
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