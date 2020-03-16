2020/03/16 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الاثنين بوضع الوزير مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي جراء مخاوف من إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضع إسبر ونائبه في الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضع إسبر ونائبه في الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).