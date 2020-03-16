الصحة تسجل 6 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا في بغداد والمحافظات

2020/03/16 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة والبيئة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل ست إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في بغداد والديوانية والنجف.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، أجرت اليوم فحصاً لـ١٤٥ نموذجاً لحالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مستشفيات المحافظات المختلفة".وبينت "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) كانت ست إصابات، اثنان منها في جانب الكرخ من بغداد، وواحدة في مدينة الطب بالرصافة، وحالتان في النجف، وواحد في الديوانية، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة".وأضافت "بذلك يكون مجموع الإصابات ١٣٣ إصابة بالإضافة الى اقليم كردستان، وشفاء ٣٢ حالة،و 10 وفيات".

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