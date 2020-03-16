الصحة العالمية قلقة من انتشار كورونا في الدول الفقيرة

2020/03/16 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة مقلقة بشأن فيروس كورونا ومستوى انتشاره، معبرا عن قلقه بشأن انتشاره في الدول الفقيرة.وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي، ان "انتشار فيروس كورونا تزايد الأسبوع الماضي لكننا لم نشهد تعزيزا كبيرا لإجراءات العزل".واضاف ان "رسالتنا واضحة لكل الدول أن اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه".وتابع انه "يجب عزل كل الحالات المؤكدة في منشآت مجهزة طبيا"، مبينا ان "إجراءات العزل يجب أن تستمر حتى أسبوعين بعد شعور المريض بالتحسن".وعبر المدير عن "قلقه بسبب انتشار فيروس كورونا في الدول الفقيرة".

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