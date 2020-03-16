تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا بالعراق

2020/03/16 | 21:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق....

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