بومبيو للعراق: امريكا ستدافع عن نفسها اذا ما هوجمت

2020/03/16 | 21:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو

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