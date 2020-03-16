نائب بمجلس النواب: حلبجة كانت حافزا لتحرك المعارضة ضد نظام صدام

2020/03/16 | 21:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط الاف الضحايا قبل 32 عاما جراء استخدام النظام العراقي السابق للاسلحة الكيماوية ضد اهالي حلبجة

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