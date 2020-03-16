2020/03/16 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين (16 اذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاثنين، ح

بغداد اليوم- نيوى

أعلن محافظ نيوى، نجم الجبوري، الإثنين (16 آذار 2020)، استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجبوري وجه باستئناف الدوام الر

بغداد اليوم-بغداد

لم يكتفِ "شباب الكرادة"، بالركون إلى منازلهم، بعد أن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بالمطاعم، إثر قرارات خلية الأزمة، لمتابعة مجريات الوقاية من فيروس كورونا، حيث نظم الشباب أنفسهم، على العمل على مساعدة الأسر المتعففة، بال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الخارجية البريطاني يكشف تفاصيل ما جرى بحثه بعملية استدعائه بوزارة الخارجية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الخارجية البريطاني يكشف تفاصيل ما جرى بحثه بعملية استدعائه بوزارة الخارجية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).