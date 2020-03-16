منظمة الصحة العالمية تحذر من بيئة خطيرة للغاية تسمح بانتشار فايروس كورونا بالعراق

2020/03/16 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حذر عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الإثنين (16 آذار 2020)، من بيئة خطيرة لانتشار فيروس كورونا بالعراق، مبينا أن البنية التحتية في العراق قضية تراكمية ومستشفيات البلد غير قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من المصابين بكورونا.

وقال نوار في حديث لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم، الذي يقدمه على قناة (دجلة الفضائية)، إن "التجمعات البشرية هي البيئة الأخطر لانتشار فيروس كورونا كونها الناشر الاكبر"، لافتا إلى أن "وزارة الصحة العراقية ولأول مرة تكون بهذا القدر من الشفافية مع المواطنين وهذه نقطة تحسب للوزارة وخلية الازمة".

واضاف أن "الارقام المعلنة عن حالات الإصابة والوفيات صحيحة ودقيقة وتم تشخيصها في المختبرات"، لافتا إلى أن "عدد الحالات المشتبه بها بلغت بحدود الـ 1000 حالة، تم تشخيص 120 حالة مؤكدة منها".

ورجح نوار "وجود حالات حاملة للفيروس داخل المجتمع لم يتم اكتشافها بعد ولم تظهر عليها الاعراض لغاية الآن"، مشيرا إلى أن "التجمعات البشرية وتحت أي سبب كان تعني تفشي المرض وخروجه عن السيطرة".

وبين أن "دور المرجعية الدينية حد من التجمعات خاصة بعد الغاء تجمع الصلاة بكل اوقاتها".

وتابع ان " لدى العراق 200 مستشفى بسعة من 200-400 سرير وهي قادرة على استيعاب المرض باعداد لا تتجاوز ما لديها من طاقة استيعابية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، الاثنين (16 اذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاثنين، حيث أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 145 نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت، أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 6 موزعة، حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب، حالة واحدة في الديوانية، حالتين في النجف، حالة وفاة واحدة، فيكون: مجموع الإصابات: 133 (بإضافة اقليم كردستان)، ومجموع حالات الشفاء: 32، ومجموع الوفيات: 10".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وتهيب الوزارة بـ"الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

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