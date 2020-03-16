2020/03/16 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين (16 اذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاثنين، حيث أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 145 نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأضافت، أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 6 موزعة، حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب، حالة واحدة في الديوانية، حالتين في النجف، حالة وفاة واحدة، فيكون: مجموع الإصابات: 133 (بإضافة اقليم كردستان)، ومجموع حالات الشفاء: 32، ومجموع الوفيات: 10".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".

وتهيب الوزارة بـ"الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- نيوى

أعلن محافظ نيوى، نجم الجبوري، الإثنين (16 آذار 2020)، استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجبوري وجه باستئناف الدوام الر

بغداد اليوم-بغداد

لم يكتفِ "شباب الكرادة"، بالركون إلى منازلهم، بعد أن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بالمطاعم، إثر قرارات خلية الأزمة، لمتابعة مجريات الوقاية من فيروس كورونا، حيث نظم الشباب أنفسهم، على العمل على مساعدة الأسر المتعففة، بال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).