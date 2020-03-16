نائب عن الفتح: اللجنة السباعية لا تملك أي إرادة وهي تابعة لقادة الكتل

2020/03/16 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الاثنين، ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لم يرفض نعيم السهيل لتولي مهمة رئاسة الحكومة وانما حزب الدعوة هو من رفضه.وقال الموسوي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “توافق واجماع الكتل السياسية حول رئيس الوزراء لن يتم و الازمة […]

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