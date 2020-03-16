“قسد” تلقي القبض على خلايا لـ “داعش” جنوبي الحسكة

2020/03/16 | 21:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، القبض على اثنتين من خلايا “داعش” النائمة في ريف #الحسكة الجنوبي.وقالت القوات في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” إن فريقاً من الوحدات

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