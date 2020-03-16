2020/03/16 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاية نيوجيرزي الاميركية تعلن تسجيل 178 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاية نيوجيرزي الاميركية تعلن تسجيل 178 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).