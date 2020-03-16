العراق ... تسجيل 133 حالة اصابة بفيروس كورونا

2020/03/16 | 21:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ سكاي برس

اعلنت وزارة الصحة عن حصيلة جديدة للاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في عموم العراق

جاءت كالتالي :

مجموع الاصابات : 133

مجموع الشفاء : 32

مجموع الوفيات : 10...

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