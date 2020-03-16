الإعلام الرقمي: رقمنة قطاع التعليم في العراق لا ينبغي أن تكون أجراءً مؤقتاً

2020/03/16 | 22:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاثنين، أن رقمنة قطاع التعليم في العراق لا ينبغي ان تكون اجراءً مؤقتاً، مشيرا الى ان التعليم الالكتروني ضرورة وليس استجابة لطارئ.وقال المركز في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن “رقمنة قطاع التعليم في العراق والاتجاه نحو وسائل الدراسة الالكترونية لا ينبغي ان تكون اجراءً مؤقتاً، مبيناً ان […]

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