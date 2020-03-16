ما حقيقة رش طائرات مبيدات ضد كورونا في العراق؟

2020/03/16 | 22:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى عضو خلية الأزمة اللواء سعد معن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا.

وأضاف معن في بيان، ان "قسم مكافحة الشائعات دعا لأخذ الحيطة والحذر من تناقل الاخبار المفبركة وأخذ المعلومات والاخبار من المصادر الموثوقة والرسمية خاصة بالفترة الحالية".

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