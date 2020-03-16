2020/03/16 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار رئيس الوزراء محصور بقاداتها… بغداد – الصباح الجديد: كشف نائب سابق، امس الاثنين، عن تلكؤ اللجنة السباعية السياسية للقوى الشيعية في اختيار مرشح من بين 30 مرشحا اقترحوا لرئاسة الوزراء، مبينا ان الفيتو على كل مرشح اجهض جميع المرشحين، فيما أود أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح مرشحين جدد، الأمر الذي أكده تحالف سائرون بنحو ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيتو يطيح بثلاثين مرشحا والقوى الشيعية تعتزم طرح آخرين الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيتو يطيح بثلاثين مرشحا والقوى الشيعية تعتزم طرح آخرين الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).