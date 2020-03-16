بومبيو يطالب عبدي المهدي بمحاسبة الجماعات المسؤولة عن هجمات التاجي

2020/03/16 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغه ان اميركا ستتخذ إجراءاتها عند الضرورة الصباح الجديد ـ وكالات: ابلغ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدي المهدي امس الاثنين، ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت معسكر التاجي مؤخرا، مشددا أن امريكا لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال “الأرواح الأمريكية”.وقالت المتحدثة الرسمية لوزراة الخارجية الأمريكية ...

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