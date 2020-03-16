النصر يقترح ان تكون الحكومة المقبلة مصغرة وتعمل على اجراء انتخابات مبكرة

2020/03/16 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مشاركته في اختيار المرشح لرئاستها بغداد ـ الصباح الجديد: اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي مشاركته في اختيار مرشح للحكومة المقبلة، واضعا ست مقترحات مستقبلية لها منها، اجراء الانتخابات المبكرة.وذكر بيان صادر عن الائتلاف: “إنطلاقا من واجبنا تجاه الشعب والدولة، فانّ ائتلاف النصر اشترك ويشترك باجتماعات ومشاورات مع القوى السياسية ونخب المجتمع وناشطي ...

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