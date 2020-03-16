2020/03/16 | 22:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى عضو خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اللواء سعد معن، مساء اليوم الاثنين، قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا.وقال معن في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ننفي ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام طائرات عسكرية خاصة برش مبيدات ضد فيروس كورونا".ودعا المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر من تناقل الاخبار المفبركة وأخذ المعلومات والاخبار من المصادر الموثقة والرسمية خاصة بالفترة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).