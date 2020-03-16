الحكمة يعلن موقفه من المشاركة في حوارات تسمية رئيس وزراء

2020/03/16 | 22:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيار الحكمة في العراق، الاثنين، أنه لن يشارك بعد الآن في اي حوار غير مجدي بشأن تسمية رئيس الحكومة المكلف....

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