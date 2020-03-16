أمين هدوزي - حول الفلسفة الكونتية

2020/03/16 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أمين_هدوزي ان الطابع الرجعي في الاتجاه الوضعي لدى اغوست كونت ، هو تصويره للمجتمع البورجوازي ، كنظام حامل للعقلانية ، مجملا ومموها طابعه المعضلاتي الحقيقي في كونه نظام استغلالي يجلب الكوارث والازمات المستفحلة التي تنخر الشغيلة عبر تجلياتها العليلة و الطبقية ضمن المجتمع ، وفي تجميله لنظام الراسمالي يستعمل مصطلح "التجانس او الهارمونيا "، اذ بذاك المفهوم الرجعي يشرعن جور الثلة الناهبة وسفكهم الطبقي ، ويابد سلطة ......

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