سلطة الطيران المدني:سنعلق كل الرحلات اسبوعاً كاملاً

2020/03/16 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الطيار دريد يحيى جاسم، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في البلاد بشكل كامل بأوامر من خلية الازمة لمواجهة وباء كورونا.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، انه “استناداً لمقررات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي […]

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