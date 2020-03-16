الممثل ادريس البا وزوجته يعلنان اصابتهما بفيروس كورونا (فيديو)

2020/03/16 | 22:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الممثل البريطاني أدريس ألبا، اليوم الاثنين، عن ظهور نتيجة ايجابية لفحصه اختبار وباء الفايروس مع زوجته.واضاف ألبا في فيديو صوره على حسابه في تويتر، “عرفت ان شخصاً كنت معه الجمعة الماضية قد اكتشف اصابته بالمرض، فذهبت لاجراء الفحص وظهرت النتيجة ايجابية من دون ان تظهر علي الاعراض”.

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