عضو بالصحة النيابية يكشف عن الفترة الأخطر على العراقيين في مواجهة فيروس كورونا

2020/03/16 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة الصحة النيابية، النائب فالح الزيادي، الإثنين (16 آذار، 2020) عن الفترة الأخطر للح...





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