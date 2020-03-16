الصحة تعلن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/03/16 | 22:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في عموم العراق.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه “تم تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا في العراق من ضمنها كردستان العراق”.وأشار الجميلي الى “وضع آليات للسيطرة على الوافدين وعدد الإصابات بكورونا ضمن الحدود المقبولة”.وأبدت منظمة الصحة العالمية، […]

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