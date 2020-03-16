هروب مشتبه باصابته بكورونا من مستشفى سوق الشيوخ

2020/03/16 | 22:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت خلية الازمة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، الاثنين ، عن هروب مشتبه باصابته بفيروس كورونا من المشتشفى العام في القضاء .وقال عضو الخلية عبد الشفيع رزاق الموسوي ان ” مستشفى سوق الشيوخ العام استقبل حالتين يشتبه باصابتهما بفيروس كورونا ، هرب احدهما من ردهة الطوارئ ، فيما […]

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