2020/03/16 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، وضع وزير الدفاع الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا.وكان الرئيس الأميركي قد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين للتوقف عن تخزين المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات.وفي مؤتمر صحفي دعا ترمب المواطنين إلى عدم الهلع قائلاً: "لا يجب أن تشتروا الكثير من الإمدادات.خذوا الأمور ببساطة.تحلوا بالهدوء".كما أكد، بعد التحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلاسل متاجر المواد الغذائية، بحسب قوله، أن المتاجر ستظل مفتوحة ولن تغلق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحجر على وزير الدفاع الاميركي ونائبه بسبب " كورونا ") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحجر على وزير الدفاع الاميركي ونائبه بسبب " كورونا ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).