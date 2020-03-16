​ استثنى بعضها .. محافظ نينوى يوجه برفع الحظر المفروض عن مناطق المحافظة

2020/03/16 | 22:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن رفع حظر التجوال صباح غدالثلاثاء في عموم المحافظة.وقال الجبوري في تصريح تابعته " كلكامش برس " ان"محافظة نينوى ستشهد رفع حظر التجوال صباح غد الثلاثاء مع الابقاء عليه جزئيا حتى الاول من نيسان "مبينا انه سيتم مراقبة الاوضاع لمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع كي يجري رفعه كليا في حال التزام المواطنين بالتعليمات".

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