العراق و “كورونا”.. /24/ ساعة من القرارات اللا مُتناهية

2020/03/16 | 22:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت منذ أمس وحتى اللحظة هذه، أصدرت (وتصدر) #الحكومة_العراقية عشرات القرارات بشأن فيروس #كورونا المستجد في #العراق، أهمها حظر التجوال، وتعطيل الدوام.مع ذلك، كل القرارات لم

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