تعبئة الغاز تطمئن المواطنين : لامخاوف من شحة في غاز الطبخ وخمسة الاف سعر الاسطوانة

2020/03/16 | 22:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]طمأنت شركة تعبئة وخدمات الغاز الحكومية، المواطنين" مؤكدة ان "لا مخاوف من حصول شحة بالمنتوج" مع قرار حظر التجوال وظروف البلد بسبب فيروس كورونا.

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