مطار السليمانية يعلن عدم توقف رحلاته الجوية رغم قرار سلطة الطيران المدني

2020/03/16 | 22:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [السليمانية-اين] أعلنت ادارة مطار السليمانية الدولي، اليوم الاثنين عن استمرار رحلاتها الجوية التجارية من والى المطار.

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