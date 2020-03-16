2020/03/16 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس كورونا وعملية تلقيه من متطوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس كورونا وعملية تلقيه من متطوعين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس كورونا وعملية تلقيه من متطوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).