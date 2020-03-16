السفير البريطاني:خلال استدعائي للحضور في وزارة الخارجية، تقبلت تعازي الحكومة العراقية بمقتل الجندي البريطاني

2020/03/16 | 22:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الاثنين تفاصيل ما جرى بحثه بعملية استدعائه بوزارة الخارجية العراقية.وقال هيكي في تغريدة له على حسابه في تويتر، “خلال استدعائي للحضور في […]

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