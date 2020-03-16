دولة القانون:انسحاب كتلتي سائرون والحكمة من اللجنة، لم يكن بسبب اختيار نعيم السهيل كمرشح توافقي

2020/03/16 | 22:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الاثنين سبب انسحاب تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، من اللجنة السباعية المشكلة لاختيار رئيس […]

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