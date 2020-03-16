بالوثائق”أزمة محافظ” بذي قار..المستقيل يعود لمهامه،والحالي:مفصول ولانتعامل معه

2020/03/16 | 22:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يبدو ان هناك “أزمة محافظة” في محافظة ذي قار والتي تغلي على صفيح ساخن منذ اندلاع التظاهرات والاعتصامات في البلاد في تشرين الاول/ اكتوبر 2019.القصة بدأت من عودة محافظ ذي قار عادل الدخيلي الى مباشرة مهامه بعد رفض مجلس الوزراء استقالته “نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة”.وذكر بيان للمحافظة، […]

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