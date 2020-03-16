2020/03/16 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لفايروس كورونا بدأت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لفايروس كورونا بدأت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: مرحلة تطوير اللقاحات لفايروس كورونا بدأت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).