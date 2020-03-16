2020/03/16 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد معن ينفي ما تناقلته بعض صفحات التواصل الإجتماعي بشان قيام طائرات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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