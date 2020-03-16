فشل أمريكي مدوي في بث الفرقة بين العراقيين 

2020/03/16 | 22:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد القرار الرسمي والشعبي الشجاع الذي اتخذه الشعب والبرلمان والحكومة في العراق والقاضي بطرد القوات الامريكية من العراق إثر الجريمة الجبانة التي ارتكب...

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