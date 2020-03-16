الحكمة: الانسحاب من الهيئة السباعية لا يعني فشلها وليس زعلا سياسيا

2020/03/16 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، ايسر الجادرجي، اليوم الاثنين، ان “انسحابنا من السباعية ليس “زعلا سياسيا”.وقال الجادرجي لـ”العهد”، ان “انسحاب الحكمة من السباعية لا يتعلق بفشلها”، مبينا، انه “لن نكون معرقل لأي مرشح لرئاسة الوزراء”.واضاف، ان “الزعامات السياسية طوت صفحة عودة عبد المهدي”، مشيرا الى ان “عبد المهدي لا يرغب بالعودة ويريد […]

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