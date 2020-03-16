ترامب: بدأت المرحلة الأولى من اختبار اللقاح المضاد لكورونا

2020/03/16 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن بلاده بدأت باختبار لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطور عقاقير للتخفيف من أعراضه، مشيرا إلى أن النتائج واعدة.

وفي كلمة ألقاها ترامب قبل قليل، دعا الأمريكيين الى "تعليق الاجتماع في محافل تحشد 10 أشخاص وأكثر، والامتناع عن السفر وتناول الطعام بالمطاعم".

وأكد ترامب أن "إدارته سوف تطبق على مدار الأسبوعين المقبلين تعليمات صارمة لمواجهة كورونا".

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وسائل الاعلام الاسبانية، اليوم الاحد (15 اذار 2020)، عن ارتفاع مرعب بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر رسمية، تسجيل "ألفي إصابة بكورونا المستجدّ ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، الاحد (15 آذار 2020)، ارتفاع حالة الاصابة والوفيات بفايروس كورونا في البلاد.

وقال المسؤول الإيراني في تصريح صحفي، إن "الصحة الإيرانية سجلت أكثر من 1200 إصابة جديدة بكورونا و133 حالة

بغداد اليوم-متابعة

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الأحد (15 آذار 2020)، إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني قوله إ

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