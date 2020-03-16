2020/03/16 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باعتقال احد الاشخاص الذي قام بنشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي اصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لواء الكرخ لمنطقة البياع/ سرايا السلام تمكنت من اعتقال المدعو (م ن) الملقب (شمشوسي)، لمحاولته نشر الخوف والرعب في الشارع العراقي بعد تمثيله عدة لقطات كما يتضح في الصورة يسقط فيها ارضا على انه مصاب بفيروس (كورونا)".واضاف انه "تم تسليمه لمركز شرطة البياع ليتم التحقيق معه ومن وراء تلك الاشاعات".

بغداد اليوم - متابعة

كشف السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الاثنين (16 اذار 2020)، تفاصيل ما جرى بحثه بعملية استدعائه بوزارة الخارجية العراقية.

وقال هيكي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "خلال استدعائي للحضور في وزارة الخارجية،

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين (16 اذار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاثنين، ح

بغداد اليوم- نيوى

أعلن محافظ نيوى، نجم الجبوري، الإثنين (16 آذار 2020)، استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم غد الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجبوري وجه باستئناف الدوام الر

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