رشيد غويلب - انهاء -ناعم- لامتيازات الكنيسة في ألمانيا

2020/03/16 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب تتلقى الكنائس الكبيرة في المانيا من الدولة عادةً، حوالي نصف مليار يورو وبشكل تصاعدي.ويدخل هذا الدعم خزائن المؤسسات المسيحية منذ اكثر من 200 عام، تعويضا عن قرارات المصادرة لعقارات تلك المؤسسات في حينه.ومنذ زمن طويل يرى غير المسجلين في الكنيسة، وحتى الكثير من المسيحيين المتنورين، ان هذا الامر غير عادل.وقد شهد البرلمان الألماني الجمعة الماضية حدثاً استثنائياً، عندما قدمت احزاب المعارضة الديمقرا......

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