محمود الصباغ - الطوق والأسورة: عن الغلابة... عن مصر الأخرى التي لا نعرفها

2020/03/16 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ في منتصف سبعينات القرن الماضي كان يتردد على مقهى ريش(1) قرب ميدان طلعت حرب وسط القاهرة, فتى صعيدي أسمر, يمتلك ذاكرة قوية تجعله يحفظ ما يكتبه عن ظهر قلب.وبفضل قدرته المذهلة على السرد ونقل الحكايا, دون نص مكتوب أمامه, فقد كان يردد أن " القول " هو القاسم المشترك بينه والمجتمع، وإذا قال وأجاد القول فسوف يجد من يستمع إليه ويتأثر به وحين يقول سوف يكثر مستمعيه, " فالناس ليسوا صمّاً ", ولطالما معظم النا......

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