2020/03/16 | 22:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي رؤيته لتجاوز الازمة الراهنة بعد فشل اللجنة السباعية باختيار رئيس وزراء جديد

ودعا الائتلاف في بيان، الى ضرورة أن يكون المكلف برئاسة الوزراء وطنيا ونزيها وحياديا، ويقدم حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية، على أن تكون مهمتها اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

وشدد البيان، على ضرورة إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني، من خلال اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان اشراك الجمهور بإدارة المرحلة الانتقالية.

وطالب بتشكيل لجان خاصة من الحكومة ويونامي والمتظاهرين، للإشراف على اجراء الانتخابات، ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف النصر: لن نكون عقبة امام أي مرشح وطني ويلبي طموحات الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف النصر: لن نكون عقبة امام أي مرشح وطني ويلبي طموحات الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).